Dayoffjazz # Peters, Abrams e carpentieri al Laguna Libre

"DayOFFjazz - BLUE IMMERSION

Diane Peters accompagnata da Marc Abrams e Enzo Carpentieri



Con l’avvicinarsi della primavera, dalla sinergica collaborazione tra Veneto Jazz e Laguna Libre; i grandi del jazz in tournée, arrivano a Venezia.

Venerdì 6 aprile, la famosa arpista australiana Diane Peters si esibirà al Laguna Libre, dando la possibilità al suo pubblico di assistere ad uno spettacolo esclusivo in un ambiente informale ed intimo.

Sul Palco BLUE IMMERSION:

DIANE PETERS arpa, voce e suoni

MARC ABRAMS contrabbasso e giumbri

ENZO CARPENTIERI percussioni e batteria



Un’immersione in un’atmosfera unica con un sound tutto originale tra cosmic and spiritual jazz, afro grooves, sperimentazione, suoni etnici ed improvvisazione. Arpa, contrabbasso e batteria si immergono nelle alte e basse profondità del blue ispirandosi in un viaggio sonoro avvolgente dove anche voce, percussioni, strumenti etnici, ed effetti sonori dipingono il percorso con infinite sfumature.



-->Concerto e cena con una maggiorazione di 6€ sulla cena.

Necessaria la prenotazione per la cena spettacolo nella sala concerti.

Informazioni e prenotazioni:

Laguna Libre - tel. 041/2440031



.Diane Peters è un'artista di livello internazionale formatasi a Melbourne dove si è esibita in diversi formazioni in locali e jazz club. Ha suonato a New York, Parigi, Belgio ed Amsterdam per 5th European harp symposium. Festival internazionali di arpa: '98 Perugia, 2001 Arles, 2004 ANU Australia e 2015 Viggiano. In Italia dal 2005 ha interpretato le sue musiche con diversi musicisti quali: Stefano Benini, Maria Vicentini, Yuri Goloubev, Danilo Gallo e Nicola Conte. Con il suo progetto "Harp n Bass" ha suonato con Antonella Mazza e Bruno Rousselet a Parigi e in Australia con Nick Haywood e Lyndon Gray 2015. Nel 2017 è uscito il suo nuovo disco con cafeAmaro (arpa ed elettronica) con live in Italia Roma, Firenze, Milano.

Contributo audio e video:

https://www.youtube.com/watch?v=luIss0pGhVs



.Enzo Carpentieri, batterista jazz, ispirato da mondi sonori jazzistici tra i più vari, è presente sulla scena italiana da metà anni 80 con Massimo Urbani, Sal Nistico, Tony Scott; incide poi in ambiti mainstream con Franco Cerri, Gianni Basso, Herb Geller; in quelli moderni con Kenny Wheeler, Greg Burk, John Tchicai, Rob Mazurek. Le sue esperienze partono dal bop fino al free suonando con nomi importanti e diversi tra loro: da Art Farmer e George Cables fino a Miroslav Vitous e Butch Morris.



.Marc Abrams, New York (U.S.A.) il suo interesse per la musica è iniziato con il pianoforte all’età di 7 anni, a 10 anni ha iniziato gli studi di Contrabbasso e a 12 anni ha iniziato ad esibirsi con orchestre regionali e con orchestre da camera composte da giovani musicisti di New York. A 13 anni ha iniziato ad esibirsi suonando il basso elettrico in gruppi locali. Ha suonato con Kenny Clarke, Sal Nistico, Chet Baker, Cedar Walton, Karl Berger, Steve Lacy, Luisa Longo".

