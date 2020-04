Ricoveri e decessi da coronavirus: l'ultimo bollettino

Altri tre decessi negli ospedali veneziani per il covid-19: uno all'Angelo di Mestre, uno al Ss. Giovanni e Paolo di Venezia, l'ultimo al covid hospital di Dolo. Il totale dei pazienti attualmente ricoverati tocca quota 284, dei quali 52 in terapia intensiva. Sono questi i numeri dell'ultimo bollettino emesso alle 17 di martedì 7 aprile da Azienda Zero.

Ricoverati negli ospedali veneziani

Nello specifico, all'Angelo sono ricoverate 47 persone, di cui 15 in terapia intensiva; 16 a Venezia (6); 9 a Mirano (8); 96 a Dolo (11); 1 a Chioggia; 49 a Villa Salus; 56 a Jesolo (12) e 10 alla Casa di cura Rizzola di Portogruaro.

I dati regionali

Stando ai numeri regionali, attualmente ci sono 1558 persone ricoverate in area non critica, 289, invece, sono i pazienti in terapia intensiva. Dall'ultimo bollettino si registrano 22 nuovi decessi. Complessivamente il dato sui ricoveri continua lentamente a calare.