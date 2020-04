Continuano a diminuire i positivi al coronavirus: i dati di oggi

Quattro decessi in più rispetto a ieri negli ospedali, uno a Mirano, due a Dolo e uno a Villa Salus a Mestre. Sono 211 le persone ricoverate in provincia, 23 delle quali in terapia intensiva. Sono questi i numeri dell'ultimo bollettino di Azienda Zero, riferito alle 8 di questa mattina, martedì 21 aprile. Un dato significativo: da alcuni giorni il numero di nuovi positivi al tampone è in diminuzione: oggi si contano per la prima volta tanti "guariti" (negativizzati) quanti attualmente positivi al virus (1009 contro 1012, per la precisione).

Ricoveri negli ospedali veneziani

Nello specifico, ci sono 31 persone ricoverate all'ospedale dell'Angelo di Mestre, delle quali 8 in terapia intensiva; 14 al Ss. Giovanni e Paolo di Venezia (4); 1 a Mirano; 77 a Dolo (6); 1 a Chioggia; 46 a Villa Salus a Mestre; 1 alla casa di cura policlinico San Marco di Mestre; 1 a San Donà di Piave; 34 a Jesolo (5) e 5 alla casa di cura Rizzola di San Donà. Continuano a calare nel complesso i ricoveri negli ospedali regionali: sono 1230 (-43 rispetto a ieri) in area non critica, 177 in terapia intensiva (-3).

Positivi al tampone

In provincia ci sono attualmente 1012 persone positive al tampone: a fronte di 170 decessi e 1009 pazienti negativizzati, da inizio epidemia sono 2191 le persone contagiate. Il numero di contagi complessivo in regione, invece, è di 16.404: ad oggi sono invece 10.077 i positivi al tampone (1.154 morti e 5173 negativizzati).