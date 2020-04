Contagi e decessi, il bollettino aggiornato della provincia

Diminuiscono le persone in terapia intensiva in provincia. Il bollettino mattutino del 4 aprile di Azienda Zero, nello specifico, riporta tre persone in meno ricoverate nel covid hospital di Dolo. In generale sono 277 le persone negli ospedali veneziani, dei quali 51 in terapia intensiva.

Il bollettino non riporta alcun decesso, per quanto il sindaco di Santa Maria di Sala Nicola Fragomeni nel tardo pomeriggio di ieri abbia annunciato la morte del suo primo concittadino, un 50enne con patologie pregresse.

I positivi in Veneto e provincia

Guardando ai dati regionali, sono attualmente 9306 le persone attualmente positive al tampone per il covid-19. A fronte di 607 persone decedute e 911 negativizzati, sono in tutto 10.824 i contagiati verificati a partire dall'inizio dell'epidemia. Nella sola nostra provincia sono 1126 i positivi, 19 in più rispetto al bollettino di ieri sera. Con 94 deceduti e 142 negativizzati, il dato sale a 1362 da fine febbraio. Sono invece 4318 le persone in isolamento domiciliare, 20.058 in tutta la regione.