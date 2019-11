Un defibrillatore in piazza Municipio a Spinea

Un nuovo defibrillatore è stato posizionato oggi a Spinea, alla presenza del sindaco Martina Vesnaver e di altri sindaci: di ultima generazione, è stato posizionato in piazza Municipio e messo a disposizione dalla Regione Veneto attraverso l'Ulss 3 e la centrale del 118. La teca verde che lo custodisce è invece un contributo di Cuore Amico Mirano onlus.

I defibrillatori consegnati

Con Spinea si amplia la rete dei defibrillatori nel territorio della Riviera del Brenta e del Miranese, posizionati già a Mirano (ottobre 2017), Salzano (marzo 2018), Camponogara (maggio 2018), Bojon di Campolongo Maggiore (luglio 2018), Noale (ottobre 2018) e Campagna Lupia (ottobre 2019). Nel frattempo anche altri comuni hanno ricevuto il DAE dal 118 e la teca da Cuore Amico: Dolo, Fiesso d’Artico, Fossò, Stra, Mira, Vigonovo, Santa Maria di Sala, Pianiga, Cazzago di Pianiga, Scorzè, Robegano di Salzano, Martellago, Olmo di Martellago e Paluello di Stra. In tutto ne sono stati consegnati 21.

Obiettivo comune

«La diffusione di defibrillatori pubblici, come quello posizionato oggi a Spinea, è un obiettivo che ci eravamo posti come associazione - ha spiegato il presidente di Cuore Amico Nicolò Cammarata - un po’ di tempo fa grazie al progetto “Sport Sicuro”. Un obiettivo che abbiamo concretizzato nel distretto di Mirano Dolo della Ulss 3 grazie all’attenzione della Regione Veneto e della centrale del 118». Gli ha fatto eco il direttore generale dell'azienda sanitaria Giuseppe Dal Ben: «I risultati migliori - ha specificato - sono quelli che si ottengono facendo squadra come è successo oggi. Grazie quindi a Cuore Amico e a tutte le associazioni che, in questo modo si mettono al servizio della cittadinanza».