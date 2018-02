Continua a rubare nonostante il divieto di dimora, trovato a Venezia e portato in carcere

Mercoledì pomeriggio gli investigatori di San Marco hanno condotto in carcere un cittadino romeno di 52 anni, S.V.. L’uomo si era reso responsabile di diversi furti e borseggi nell’area del centro storico veneziano e per questo motivo, lo scorso 8 febbraio, gli era stata irrogata la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Venezia. Successivamente i poliziotti hanno scoperto che il ladro, nonostante l'ordine del giudice, ha continuato per tutto il mese di febbraio a frequentare il centro storico lagunare, accompagnandosi a persone sospette e prediligendo le zone turistiche di Rialto e della stazione dei treni. Così è stato disposto l'inasprimento della misura, sostituendola con quella della custodia in carcere: l'uomo è stato rintracciato e condotto nel carcere di Santa Maria Maggiore.

Due denunce

Le operazioni della polizia hanno consentito di individuare anche due giovani borseggiatrici, una ventenne bosniaca e una trentenne italiana. La prima è destinataria di un ordine di carcerazione perché deve scontare una pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione, sospesa vista la gravidanza della ragazza.

Entrambe saranno comunque denunciate per inosservanza del foglio di via obbligatorio, con divieto di fare ritorno nel comune di Venezia.