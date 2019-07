Controlli straordinari in centro: pizzicate due borseggiatrici, sanzionato bar per vendita alcol a minori

Nella serata e nottata di martedì controlli straordinari nel centro storico di Venezia da parte degli agenti del Commissariato “San Marco”, coadiuvati dagli operatori del Reparto Prevenzione Crimine “Veneto” e da una unità cinofila della Questura di Padova.

I controlli

Sono stati sottoposti a controlli amministrativi vari esercizi pubblici nei sestieri di Cannaregio e Castello: durante i controlli è stata arrestata e accompagnata all’istituto penale minorile di Pontremoli una cittadina bosniaca dedita ai borseggi su cui gravava un ordine di esecuzione per una condanna di 1 anno e 8 mesi di reclusione. Un’altra donna di nazionalità bulgara, dedita ai borseggi, è stata denunciata all’autorità giudiziaria per violazione del divieto di ritorno nel Comune. Gli agenti hanno inoltre denunciato per detenzione a fini di spaccio un cittadino italiano trovato in possesso di circa 14 grammi di hashish. Infine un bar che somministrava alcolici a minori è stato segnalato per la sospensione dell’attività, da 15 giorni a tre mesi, per aver somministrato recidivamente alcolici a minori.