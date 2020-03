In quarantena, non può uscire ma i carabinieri lo trovano in tabaccheria: denunciato

Aveva il divieto assoluto di uscire di casa, ma i carabinieri lo hanno sorpreso all'interno di una tabaccheria. E' stato denunciato un uomo residente ad Annone Veneto, trovato fuori dalla sua abitazione nonostante fosse in quarantena, non essendo stato sottoposto a tampone per accertarne la positività al Covid-19. E, come lui, sono stati molti altri nelle ultime 24 ore a subire una denuncia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A Spinea i carabinieri, durante la mattinata, tra le vie cittadine, hanno denunciato un ambulante, 56enne italiano, perché trovato a svolgere commercio di generi non di prima necessità: è stata quindi proposta la revoca della licenza. A Portogruaro altre due persone sono state fermate in macchina, mentre circolavano senza un motivo valido e a Sottomarina, lo stesso per una 26enne che ha dichiarato che viaggiava per motivi di lavoro e che era impiegata in un supermercato quando, in realtà, con sè aveva nove grammi di eroina. E' stata denunciata anche per il possesso della droga.