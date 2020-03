Tavolata a bordo strada per un aperitivo improvvisato: denunciati

Una tavola posizionata a bordo strada e, intorno, sei persone che bevevano tranquillamente un aperitivo, incuranti dei divieti in vigore in questi giorni per contenere la diffusione del Coronavirus. I carabinieri si sono imbattuti in questa tavolata improvvisata domenica intorno alle 19 a Mussetta di San Donà di Piave e hanno denunciato tutte e sei le persone.

Ma non sono state le uniche questo weekend, in cui le denunce sono state molte. A Mira, presso un attività di kebab, tre stranieri tra cui il titolare sono stati denunciati perchè trovati all'interno del locale assembrati. Il gestore era già stato segnaato anche nei giorni scorsi, perciò adesso per l'attività commerciale è stata disposta una sospensione amministrativa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul litorale, alcune persone sono state denunciate perchè hanno cercato di raggiungere le località balneari per una passeggiata in riva al mare e a San Donà un 49enne è stato sorpreso mentre lavava la macchina in un'area di servizio.