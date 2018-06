Sorpreso a spacciare marijuana in centro a Jesolo, Daspo urbano per un pusher

Intensificati i controlli sul territorio in occasione della celebrazione del Corpus Domini: carabinieri e polizia locale di Jesolo si sono concentrati in particolar modo nell'area dell'arenile antistante a Piazza Mazzini, dove si concentrano più frequentemente lo smercio di stupefacenti e gli episodi di degrado in città.

Colti in flagranza di reato

Durante un servizio ad hoc, nella notte tra govedì e venerdì i carabinieri del 4° Battaglione Carabinieri di Mestre e l'unità cinofila della Municipale hanno sorpreso un 27enne nigeriano, regolare nel territorio e pregiudicato, mentre cedeva una dose di marijuana ad un 32enne, il tunisino K.A., per il uqale erano già state rinnovate le procedure di espulsione dal territorio. Il pusher, invece, privo dei documenti di identità, è stato condotto in caserma e sottoposto a fotosegnalamento ed identificazione. Dopo la perquisizione di rito è stato trovato in possesso di tre dosi di "maria", nonché di 100 euro, ritenuti provento dell'attività di spaccio.

Denuncia e Daspo

Al termine delle attività di rito, lo spacciatore è stato denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il comando di polizia locale, al contempo ha avviato le procedure per l'emissione del Daspo urbano.