Sorpreso con una decina di dosi di cocaina: denunciato uno spacciatore

Si aggirava con fare sospetto in una zona poco frequentata a ridosso del centro storico di Venezia. Per questo motivo, nella notte tra martedì e mercoledì, i carabinieri della stazione Venezia Scali hanno effettuato un controllo di rito: al termine della perquisizione, S.A., cittadino tunisino di 32 anni residente a Mestre con a carico precedenti specifici, è stato trovato in possesso di una decina di dosi di cocaina preconfezionate e pronte per essere spacciate, oltre che di 500 euro, ritenuti provento dell'attività illecito di spaccio. L'uomo è stato denunciato a piede libero.

Sequestrate 10 dosi di cocaina

La droga, che sul mercato avrebbe fruttato circa 1000 euro, è stata sequestrata alla pari del denaro contante. Questa denuncia segue l'arresto di qualche giorno fa, quando i militari dell'Arma hanno stretto le manette ai polsi ad un altro cittadino straniero sorpreso a spacciare alcune dosi di droga in centro. Nella circostanza, il pusher aveva tentato di scappare, scendendo al volo da un tram in piazzale Roma e opponendo resistenza agli uomini in divisa.