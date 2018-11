Donna denuncia un'aggressione in casa: «Colpita e costretta a consegnare i soldi»

Violento agguato notturna in casa a San Donà di Piave. Sarebbe successo l'altra sera, ma il fatto è stato denunciato solo ieri mattina, quando la vittima, una 64enne del posto, si è rivolta al pronto soccorso locale. La vicenda presenta alcuni elementi non chiari, che sono oggetto di accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia locale. È stata la stessa signora, che vive con il figlio in un'abitazione singola di una zona residenziale, a raccontare quanto avvenuto: verso l'una della sera precedente, svegliata dal suono del campanello di casa, avrebbe aperto la porta trovandosi davanti uno sconosciuto, di presumibile etnia africana. In quel momento non c'era nessun altro in casa. L'uomo avrebbe colpito la donna in testa con un bastone - descritto come qualcosa di simile a un manico di scopa - e, in dialetto stentato, le avrebbe intimato di consegnarle il denaro, ricevendo mille euro in contanti e fuggendo via.

Si cerca l'aggressore

La vittima, dopo essersi curata da sola la ferita sanguinante alla testa, è tornata a letto a dormire, senza dire nulla a nessuno. È stato il figlio, rientrato a casa la mattina, ad accorgersi dell'accaduto e ad accompagnare la madre all'ospedale. I medici le hanno riscontrato una brutta botta, tanto da decretare una prognosi di una trentina di giorni. A quel punto sono stati allertati i carabinieri, i quali hanno raccolto la testimonianza ed effettuato un sopralluogo nell'abitazione, cercando tracce e elementi utili. Le indagini dovranno accertare quanto raccontato dalla donna e dare un volto e un nome al presunto aggressore. Nessuna ipotesi è esclusa, si spera che le immagini delle telecamere collocate in zona possano aiutare a fare chiarezza.