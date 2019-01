In garage motociclette e ricambi rubati: due denunciati

Le segnalazioni e denunce si sono accumulate negli scorsi mesi, per furti di componenti o intere motociclette. Poi, nella serata di lunedì, i carabinieri, impegnati in un servizio di ricognizione del territorio in zona Villabona, hanno notato due persone intente ad armeggiare attorno ad una moto, con il chiaro intento di avviarla. Insospettiti, i militari dell'Arma di Spinea hanno deciso quindi di fare un controllo.

Controlli

Dopo aver fermato la coppia, i carabinieri hanno appurato in primo luogo come fossero degli "elementi" già noti, ed in seconda battuta che la moto fosse stata verniciata in maniera artigianale poco prima. Un chiaro tentativo, seppur goffo, di renderla irriconoscibile prima del furto. Un controllo più approfondito ha permesso di accertare che le matricole del telaio e delle componenti erano già state abrase.

Perquisizione domiciliare

A quel punto, vista la gravità della situazione, i carabinieri hanno esteso i controlli al domicilio dei due, dove hanno rinvenuto moto, sia intere che soli pezzi di ricambio, nonché attrezzi di provenienza sospetta, come tagliasiepi, aspirafoglie, motoseghe e molte parti meccaniche e strumenti vari. La moto travisata, inoltre, è stata subito identificata dal proprietario, che poche ore prima ne aveva denunciato la scomparsa.

Denunciati

Condotto in caserma, il duo di delinquenti è stato denunciato per il reato di ricettazione e riciclaggio in concorso. Tutta la merce è stata sequestrata. Proseguono le indagini delle forze dell'ordine, allo scopo di identificare eventuali complici ed accertare esempi di furti analoghi in zona.