Chiedono denaro ai turisti per un ente benefico fasullo: denunciate

Si sono finte volontarie di un fantomatico ente benefico per spillare denaro ai turisti. Ma due cittadine romene hanno avuto la sfortuna di finire a tiro dei poliziotti del commissariato San Marco, impegnati in un servizio di controllo in campo Santo Stefano.

Associazione benefica fasulla

Gli agenti le hanno notate subito, con le loro cartelline alla mano, mentre stavano "intortando" tre turisti di nazionalità argentina, che in quel momento tutto avranno pensato ma non che la raccolta firme e la donazione per l'ente benefico potesse essere una truffa. Gli agenti sono quindi intervenuti per il controllo del caso, appurando l'inesistenza dell'associazione. A quel punto le due donne sono state denunciate all'autorità giudiziaria e sanzionate per 350 euro.