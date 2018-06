Blitz dei carabinieri alle Guglie nella notte: quattro denunce per possesso di stupefacenti

Il blitz dei carabinieri della Stazione di Cannaregio, supportati dal personale della Compagnia di Intervento Operativo del 4° Battaglione carabinieri del Veneto, è scattato nella notte tra giovedì e venerdì, vicino al ponte delle Guglie. I militari hanno proceduto al controllo di alcuni cittadini stranieri, segnalati dai residenti, in relazione a uno strano andirivieni di giovani nella zona, verosimilmente utilizzata come luogo di spaccio.

Tentativo di fuga

I sospetti hanno tentato di fuggire ma sono stati bloccati e identificati: otto persone di origine tunisina, tra i 18 e i 33 anni, 4 delle quali trovate in possesso di hashish, per un peso complessivo di circa 15 grammi (mentre ulteriori 2 grammi circa sono stati trovati occultati sulla porta di un immobile lungo fondamenta di Cannaregio), nonché di somme di denaro pari a circa 500 euro complessive, delle quali i cittadini non hanno saputo giustificare la provenienza e ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Espulsioni e denunce

Le persone controllate sono risultate gravate da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, in materia di stupefacenti e, tranne due di loro, residenti a Mira e Spinea, senza fissa dimora e prive del permesso di soggiorno sul territorio nazionale. Gli irregolari, quindi, nella mattinata di venerdì, sono stati accompagnanti in Questura a Venezia per le pratiche di espulsione, mentre quelli trovati in possesso di droga sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.