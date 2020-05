Si barrica in camera dopo la lite coi familiari e cosparge le superfici di ammoniaca

Tutto è nato da una lite in cui i toni si sono accesi più del dovuto. Nel fine settimana, un 29enne di Briana di Noale, A.B., al termine di una violenta discussione con padre e sorella, si sarebbe barricato in camera propria, cospargendo tutte le superfici di ammoniaca.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Intervento dei carabinieri

Sono dovuti intervenire i carabinieri per portare la situazione ad un'apparente normalità. Prima avrebbero sfondato la porta della stanza, poi neutralizzato il ragazzo, che avrebbe comunque continuato ad essere aggressivo. Il 29enne, trovato in possesso anche di una modesta quantità di marijuana per uso personale, è stato denunciato all'autorità giudiziaria.