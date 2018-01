Italia Nostra contro il deposito di Gnl: "Laguna a rischio con navi-bomba cariche di gas"

Il progetto di stoccaggio a Marghera di 32 mila metri cubi di gas naturale liquefatto preoccupa la sezione veneziana di Italia Nostra, secondo cui si rischia di trasformare la laguna in una "pericolosissima bomba esplosiva e infiammabile". La presidentessa Lidia Fersuoch riporta le parole del divulgatore scientifico Piero Angela, che nel suo libro dedicato alle fonti di energia ipotizza uno scenario apocalittico in caso di incidente: "Una grande nave metaniera che trasporta gas liquefatto a bassissima temperatura contiene un potenziale energetico enorme. Se dovesse spezzarsi e rovesciare in mare il gas, quest'ultimo, a contatto con l’acqua, molto più calda, inizierebbe a ribollire, a evaporare e formare una nube. Questa nube potrebbe viaggiare, spinta dal vento, verso la terraferma. Se questa miscela gassosa investisse una città, qualsiasi scintilla la farebbe esplodere. La potenza liberata in una o più esplosioni avrebbe una conseguenza distruttiva enorme", con migliaia di morti e le sostanze cancerogene sviluppate dagli incendi che ricadrebbero su aree vastissime.

Transiti nel trafficato canale dei Petroli

In realtà l'esempio di Angela fa riferimento ad una nave che trasporti 125 mila metri cubi di gas, quattro volte la capacità del futuro serbatoio di Marghera. Ma, aggiunge Fersuoch, nel nostro caso l'incidente avverrebbe "dentro la laguna di Venezia, in un’area dove scintille o torce attive non mancano e dove ci sono depositi di benzina e gasoli. E le navi-bomba cariche di gas dove transiterebbero? Per il trafficatissimo canale dei Petroli, assieme a gasiere, chimichiere e, in futuro, croceristi". "Ricordiamoci della Legge speciale - conclude - che prevedeva l’estromissione del traffico petrolifero dalla laguna. Invece di dare attuazione alla legge, lettera morta da 45 anni, ci stiamo portando a casa un rischio ben maggiore. Che cosa dicono i cittadini, potenziali vittime di un tale apocalittico incidente?"