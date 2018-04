Deposito Gnl, comitati preoccupati: "Rischi alti e inquinamento", osservazioni al ministero

Le osservazioni al progetto Gnl inviate al ministero dell'Ambiente per chiedere maggiori garanzie sull'impianto previsto a Porto Marghera. Il documento è firmato da Roberto Trevisan, portavoce dell'assemblea permanente contro il rischio chimico Marghera, e Franco Rigosi, di Medicina Democratica. Dal punto di vista ambientale vengono sottolineati i dubbi sulla prestazione ecologica del Gnl, visto che il metano "concorre in modo significativo all'effetto serra, quindi non è lo strumento ottimale per limitare le emissioni del settore trasporti entro il 2050 come sancito dall'accordo di Parigi". Ma non è l'unico problema rilevato. "L'invio delle osservazioni - spiegano i firmatari - rientra in un percorso di controllo e monitoraggio del progetto da parte di comitati e associazioni con l'intento di garantire la massima trasparenza, valutazione oggettiva e partecipazione dei cittadini in un confronto pubblico permanente con le aziende promotrici, come stabilito nell'assemblea pubblica di Malcontenta del 9 aprile scorso".

Ambiente

Si parte dal rischio idraulico: "Nel 2007 quest’area è stata del tutto allagata - ricorda Trevisan - E non si dice nulla in caso di alte maree eccezionali. Bisogna imporre almeno la sopraelevazione delle pompe e delle parti più delicate degli impianti". Quindi la questione inquinamento dell'aria: "I dati relativi soprattutto al traffico, navale e auto (previste 50 gasiere, 474 rimorchiatori, bettoline, autocisterne), vengono confrontati con i limiti, ma questo non ha senso perché il nuovo inquinamento si somma ai dati attuali già fuori limite per molti parametri, (PM10, PM 2,5, Nox)".

Sicurezza

Secondo le osservazioni "il pericolo maggiore è l’incendio o l'esplosione della miscela di Gnl". Ma c'è anche la considerazione che "le aree del progetto rientrano in fascia di rispetto di aree a rischio di incidente rilevante limitrofe, e non è stato calcolato nessun rischio per casi di incidenti limitrofi se non il blocco impianto. Non è valutato il rischio collisione navi gasiere e bettoline nei canali di Marghera e canale dei Petroli con altre navi, comprese quelle da crociera che si vorrebbero far arrivare a Marghera". Si fa presente inoltre il rischio di attacco terroristico, che "non è valutato e quindi non sono predisposti dispositivi antintrusione opportuni". Infine "non valutato l’aumento di rischio sulle strade, già molto trafficate, di tante autocisterne con questo combustibile (sarebbero 48 al giorno)".