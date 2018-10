Derubano un’anziana con la tecnica dell’abbraccio: presi poco dopo

La tecnica è ormai consolidata: scegliere una persona anziana, correre ad abbracciarla fingendo di conoscerla e approfittare della sua distrazione per derubarla. È la tecnica dell’abbraccio, che ieri ha permesso a una coppia di pregiudicati di portarsi via la borsa di una donna ultraottantenne con problemi di deambulazione. I due, però, sono stati fermati poche ore dopo dai carabinieri, che li hanno arrestati. Si tratta di Paolo Di Colombi, 55 anni e di Nada Pasquale, di 47.

Il furto è stato messo a segno a Salzano. La donna ha finto di riconoscere l’anziana per strada facendole domande semplici e ricordandole, falsamente, di essere arrivata ad abitare nei pressi della casa della vittima da poco. Alcune domande sullo stato di salute, quel che basta per entrare in contatto, un fugace abbraccio, durante il quale la borsa dell’anziana viene portata via mentre il complice, a bordo di autovettura, che segue a distanza la scena, è pronto a far salire la ladra, fuggendo a tutta velocità.

Le pattuglie dei carabinieri dispiegate sul territorio, ricevuta la nota di ricerca, anche se con pochi elementi sono riusciti a intercettare il veicolo. I militari della stazione di Spinea hanno seguito l’auto fino al parcheggio del supermercato Lidl di Chirignago. Approfittando del supporto delle pattuglie del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Mestre e delle stazioni di Marghera e Favaro Veneto, hanno fermato i due. In macchina è stata trovata la refurtiva. Al termine degli accertamenti entrambi i ladri sono stati arrestati per concorso in furto aggravato. L’uomo, tra l’altro, è risultato essere già gravato dall’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e dall’obbligo di dimora nel Comune di Venezia. Entrambi si trovano in carcere. I carabinieri stanno verificando un loro eventuale coinvolgimento in altri episodi simili registrati nel Veneziano nelle ultime settimane.I