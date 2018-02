Design Open Lab: i progetti dell’Università Iuav di Venezia in mostra per il pubblico

Una giornata dedicata all'esposizione al pubblico dei progetti esito dei laboratori di Design dell’Università Iuav di Venezia. Saranno esposti ai Magazzini Ligabue venerdì, dalle 10 alle 16, con la partecipazione degli studenti e dei docenti.

Sperimentazioni

Come ogni anno, alla fine di ciascun semestre, i risultati di vere e proprie officine della creatività, vengono esposti. Due i corsi di laurea coinvolti: la triennale di Disegno industriale e multimedia e la magistrale in Design del prodotto e della comunicazione visiva. Con una novità: per la prima volta saranno esposti i risultati del primo laboratorio del nuovo indirizzo in Interior Design, inaugurato questo anno accademico.

Ambiente e società

Strettamente legati alla contemporaneità i temi dei progetti, in linea con l’impegno di Iuav a favore del rispetto ambientale, dell’informazione consapevole, del benessere individuale e sociale: design per l’alimentazione, per la sostenibilità, per gli smart products e la robotica: lavori dedicati all'identità visiva per imprese di alto artigianato, alla rappresentazione di concetti scientifici, alle emergenze in collaborazione con Emergency, che ha di recente attivato una convenzione con Iuav proprio per sviluppare attività di didattica e di ricerca.