Detenuto tenta di evadere e ferisce due agenti

Era stato portato al pronto soccorso per sottoporsi a una visita urgente ma, una volta arrivato, ha cercato di scappare e ha ferito due agenti. Il protagonista è un detenuto del carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia che giovedì mattina ha provato ad evadere. Un tentativo fallito, visto che i poliziotti della penitenziaria sono riusciti a fermarlo, anche se non senza difficoltà.

«In questo periodo a Venezia il personale di polizia penitenziaria in servizio per garantire la sicurezza all’ interno dell’ istituto, piantonamenti, traduzioni e quant'altro è costretto ad espletare turni di servizio che diverse volte arrivano anche a 12 ore consecutive, con la beffa però che superando il tetto massimo delle ore straordinarie assegnate venga accantonato e non pagato nell'immediato - denuncia Umberto Carrano, segretario provinciale dell'unione sindacati di polizia penitenziaria Uspp -. Chiediamo all’ amministrazione penitenziaria di integrare le unità di polizia presso la casa circondariale al fine di garantire al a chi fa sicurezza riposi, ferie e un giusto recupero psicofisico». Nelle fasi per impedire l'evasione, due agenti penitenziari sono rimasti feriti, hanno riportate ferite guaribili rispettivamente in dieci e tre giorni.