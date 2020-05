La diocesi sta ordinando termometri digitali per poter svolgere le celebrazioni

Tempi e modi di ripresa delle funzioni religiose: ne ha discusso stamattina, sabato 2 maggio, il patriarca di Venezia Francesco Moraglia con i vicari e i direttori degli uffici di curia, in videoconferenza. Si intende ripartire dall'applicazione delle disposizioni del dpcm del 26 aprile sulla sicurezza per la celebrazione delle esequie: per questo è stato comunicato ai parroci, agli amministratori parrocchiali e ai rettori delle chiese che la Diocesi sta provvedendo ad ordinare termometri digitali, necessari per controllare la temperatura corporea delle persone che parteciperanno alle cerimonie religiose; dopodiché, una volta che gli strumenti di misurazione saranno disponibili, verrà stabilita la data in cui potranno riprendere le celebrazioni (per ora, i funerali).

Le disposizioni per le celebrazioni

Il decreto della presidenza del Consiglio, e la circolare ai prefetti del dipartimento per le libertà civili e dell’immigrazione del ministero dell’Interno del 30 aprile, stabiliscono che a decorrere dal 4 maggio «sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di 15 persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro».

Il controllo della temperatura

La nota del segretario della conferenza episcopale italiana (Cei), concordata con il ministero è esplicativa della circolare e precisa che: «Prima dell’accesso in chiesa dei partecipanti alle esequie funebri, sia garantita da un addetto alla sicurezza la misurazione della temperatura corporea, attraverso un termometro digitale o un termo scanner. Questa disposizione è richiesta anche per le celebrazioni all’aperto. Venga bloccato l’accesso a chi risulti avere una temperatura corporea superiore ai 37,5». Nel frattempo, si continuano ad applicare le prescrizioni dell’8 marzo scorso, ossia «nell’impossibilità di ogni celebrazione esequiale, è consentita la sola benedizione della salma in occasione della sepoltura o prima della cremazione», evitando «ogni assembramento di persone», e rispettando «sempre il criterio di garantire non meno di un metro di distanza fra le persone».