Dipendente infedele, gli trovano a casa prodotti di erboristeria per 20mila euro

Gli hanno trovato a casa ventimila euro di prodotti della ditta per cui lavorava. Un 50enne si impossessava così del costoso materiale di erboristeria di proprietà dell'azienda di cui era dipendente, un'importante realtà di Castelfranco, ma è stato scoperto dai carabinieri.

La denuncia

Gli ammanchi, continui, hanno indotto la proprietà della ditta a denunciare tutto: nell'arco di poche settimane i militari dell'Arma di Castelfranco hanno identificato l'autore dei furti. Si trattava di un dipendente, un 50enne di Fiesso D'Artico, senza nessun precedente penale alle spalle. L'uomo, da tempo seguito dagli investigatori, è stato bloccato due sere fa mentre si allontanava in auto con alcuni prodotti. Durante la perquisizione domiciliare sono stati trovati e sequestrati beni, tutti di proprietà dell'azienda, per un valore di circa 20mila euro. Per lui è scattata una denuncia per furto aggravato.

Furti

I carabinieri del nucleo operativo dei carabinieri di Castelfranco hanno arrestato su mandato di arresto europeo, nei giorni scorsi, una 25enne di origini nordafricane nata in Italia. La straniera si trova attualmente rinchiusa nel carcere della Giudecca di Venezia: deve scontare una pena per furti e spaccio, reati consumati in Irlanda del Nord. Nei prossimi giorni ne sarà decisa l'estradizione.