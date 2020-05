Rientro al Comune dei dipendenti «non giustificato». Attacco dei sindacati

Apprendono che alcuni dei dipendenti, lunedì 4 maggio, sono stati richiamati in servizio in sede e passano all'attacco. In una lettera, i sindacalisti Daniele Giordano Cgil, Sergio Berti Csa e Mario Ragno Uil, fanno sapere che «il rientro al Comune di Venezia non è giustificato da nuove e indifferibili attività da svolgere, ancora più dopo le difficoltà iniziali affrontate per far funzionare i progetti di smart working, che oggi stanno procedendo».

Il telelavoro

I rappresentanti spiegano di aver chiesto un incontro, il 30 aprile scorso, al Comune, dando disponibilità anche sabato e domenica, senza aver ricevuto riscontro. «Perché - chiedono - esporre a rischi per la salute lavoratori e utenti negli uffici, quando le attività possono ancora essere svolte da remoto?». Il telelavoro è ancora la modalità privilegiata di svolgimento delle attività, laddove è possibile, secondo il nuovo dpcm valido dal 4 maggio. C'è inoltre ancora una riduzione importante dei mezzi del trasporto pubblico locale, che rende tutto più difficile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'infortunio

«Occorre ricordare - scrivono le sigle - che il contagio da Covid-19 è infortunio e che, come tale, determina un potenziale profilo di responsabilità penale per il datore di lavoro che non adotta misure di precauzione idonee, anche “in itinere”, cioè lungo il tragitto. Ci risulta - affermano - che l’Amministrazione non abbia avuto confronto con i rappresentanti per la sicurezza». Per questo chiedono ai lavoratori di «segnalare quanto accadrà lunedì 4 maggio: dalle mascherine alle distanze di sicurezza, dalla disinfezione delle postazioni alla presenza dei disinfettanti agli accessi», senza escludere «un ricorso al prefetto e alle autorità competenti a tutela della salute dei lavoratori e dell’intera cittadinanza».