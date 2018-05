Diplomati magistrali, appello a Camera e Senato: "A rischio il nuovo anno scolastico"

Nel corso della seduta di mercoledì a Roma, della nona commissione della Conferenza Stato-Regioni, di cui fanno parte gli assessori all'Istruzione, Elena Donazzan, per il Veneto, ha fatto appello ai presidenti di Camera e Senato, in mancanza di un esecutivo di riferimento, affinché venga trovata una soluzione urgente sulla questione dei diplomati magistrali: "è a rischio la partenza dell'anno scolastico".

'Docenti già valutati'

“In Veneto – ha fatto presente l’assessore – senza questi docenti, fra Natale e Capodanno, con la sentenza del Consiglio di Stato che li esclude, il problema si è evidenziato in tutta la sua gravità, ma il governo da allora non ha mai individuato nessuna soluzione, rimandando a interpretazioni, ad accordi con i sindacati. Si pone invece per tutte le Regioni, da un lato, il problema dell’inizio dell’anno scolastico, dall’altro, quello del riconoscimento dei diritti di questi insegnanti da molti anni precari, già ampiamenti valutati nella loro attività didattica ma oggi senza nessuna prospettiva”.

Richiesta accolta

La commissione ha accolto la richiesta presentata dal Veneto e ha deciso di scrivere ai presidenti del Senato e della Camera, già insediati e quindi in grado di operare, perché diano urgentemente una soluzione politica alla questione, consentendo così il regolare avvio dell’anno scolastico attualmente a rischio.