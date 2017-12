Due nuovi direttori in Comune: assegnati incarichi per Urbanistica e Progetti Speciali

Due nuovi dirigenti sono stati nominati al Comune di Venezia, dopo i colloqui svolti nei giorni scorsi, per Urbanistica e Progetti Speciali. Incarichi oggetto di bando a seguito della riorganizzazione della macchina comunale voluta dalla giunta Brugnaro, cui è seguito venerdì il decreto a firma del sindaco.

Direttore Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile

Una prima commissione d'esame, dopo accurata selezione, ha individuato Danilo Gerotto, del 1965, laureato presso lo Iuav, come Direttore Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile. Attualmente è dirigente nel Comune di San Donà di Piave, incarico che continuerà a svolgere per alcuni mesi a part-time per garantire il corretto passaggio di consegne, e già dirigente a Jesolo, Cavallino Treporti e nell'ex Provincia di Venezia.

Direttore Progetti strategici e Politiche internazionali

L'altra commissione d'esame ha invece selezionato il nuovo direttore Progetti strategici e Politiche internazionali e di sviluppo, una delle direzioni create ex-novo dalla giunta Brugnaro, nella persona dell'avvocato Marco Mastroianni, del 1971, residente a Mestre con la famiglia, già direttore generale del Comune di Verona.

Riduzione della spesa

"Con la nomina di questi due direttori - scrive l'amministrazione - si completa la macro-struttura organizzativa prevista dalla giunta. Il numero complessivo dei dirigenti in servizio nel Comune di Venezia al primo gennaio 2018 sarà di 55 unità, contro le 71 presenti al momento dell'entrata in carica dell'attuale amministrazione, il 2 luglio 2015, con una riduzione complessiva della spesa di circa il 15%, pari ad oltre 1,2 milioni di euro all'anno".