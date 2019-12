Disagi sulla Milano Venezia: treno investe auto, un ferito

Incidente sabato mattina, verso le 6, sulla Milano Venezia: pesanti i disagi per il traffico ferroviario, diversi convogli sono stati cancellati a causa della chiusura della tratta per permettere i soccorsi. Un'auto è stata travolta da un treno merci all'altezza del passaggio a livello di Rezzato (Brescia), ferito un ragazzo di 21 anni, che è stato portato all'ospedale in codice giallo. La notizia su BresciaToday

La dinamica

L'impatto è avvenuto a velocità non troppo elevate. A bordo dell'utilitaria era presente il giovane, soccorso dai medici del 118: pare che non abbia riportato gravi ferite, ma che fosse in stato di shock. Ancora da chiarire la dinamica. L'auto si sarebbe trovava ferma sui binari. Da accertare, dunque, in che modo e perché si trovasse lì.