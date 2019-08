Actv e sindaco di Cavallino, a breve l'incontro per lavorare sui disagi ai mezzi

Ritardi, coincidenze saltate, motonavi stracariche da, e per, Punta Sabbioni. Sale la tensione dei viaggiatori del litorale Cavallino-Treporti, specie i pendolari, che sfogano il disagio con foto e video postati sulla pagina Facebook per documentare la situazione. Disagi recepiti dalla stessa amministrazione comunale che, qualche giorno fa, ha annunciato di esser pronta a far partire una diffida contro Actv. La telefonata di domenica mattina fra il direttore del gruppo, Giovanni Seno, e il sindaco, Roberta Nesto, apre la strada a un confronto, che è stato fissato per fine mese.

Il confronto

«Va proseguita la strada del confronto su problemi che possono avere una soluzione, senza strumentalizzazioni di qualsivoglia natura - dice Seno -. Apprendo con stupore dell’intenzione di una diffida», che il primo cittadino del litorale conferma: «Verrà comunque inviata domani, lunedì 12 agosto, per documentare la questione. Ho apprezzato che Seno mi abbia telefonato, ma vorrei anche cose concrete».

Imbarco Priority

«Avm Actv è in costante contatto con le amministrazioni comunali di Venezia, Jesolo e Cavallino Treporti per il monitoraggio del terminal di Punta Sabbioni e dei flussi che lo interessano, e sono numerose le azioni già messe in campo per migliorare il servizio. L’azienda ha provveduto - in via provvisoria e sperimentale al fine di far fronte ai disagi creati all’ingente afflusso di passeggeri turisti - ad abilitare per tutta la stagione estiva il sistema degli accessi priority a tutta la clientela pendolare che utilizza il terminal provenendo dal litorale (Jesolo, Cavallino, Eraclea, Caorle) e ai veneziani temporaneamente presenti in queste località in estate».