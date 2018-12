Discarica abusiva scoperta a Noale, denunciato il proprietario dell'area

Qualcuno si è accorto della presenza di un accumulo sospetto di rifiuti e ha deciso di segnalare la cosa alle forze dell'ordine. Così, in un'area di campagna nei pressi di via Feltrin, i carabinieri di Noale hanno scoperto l'esistenza di un sito in cui era stata organizzata una attività illecita di stoccaggio di rifiuti speciali, pericolosi e non. Il materiale era appena visibile dalla strada e collocato in uno spazio di circa 50 metri quadrati. Nel corso delle verifiche, svolte in collaborazione con il personale dell’Arpav, sono state trovate lastre in cemento, inerti, mattonelle di plastica, elettrodomestici, pneumatici e altro ancora. Il tutto esposto alle intemperie e senza protezione contro le esalazioni di sostanze tossiche, che potenzialmente potevano raggiungere il terreno per poi disperdersi nell’ambiente.

Denuncia e multe

I successivi accertamenti hanno permesso di identificare il proprietario dell’area, un agricoltore residente nelle vicinanze. Di fatto aveva adibito l’area a discarica abusiva, ovviamente senza autorizzazioni amministrative e sanitarie, né alcuna misura per evitare l'inquinamento. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà. Seguirà la notifica delle sanzioni amministrative, nonché l’ordine dell’Autorità per il ripristino dello stato dei luoghi. Nel frattempo sarà svolto un monitoraggio approfondito per quantificare il danno ambientale.