Parte la bonifica dell’ex discarica di Salzano | VIDEO

Partiranno a giorni i lavori per la messa in sicurezza permanente e di bonifica dell’ex discarica di Sant’Elena di Robegano nel Comune di Salzano (Venezia), sito che rientra fra quelli oggetto della procedura di infrazione comunitaria nei confronti dell’Italia sulle discariche abusive. Sono stati presentati oggi a Palazzo Balbi dall’assessore regionale allo sviluppo economico e alla legge speciale per Venezia Roberto Marcato, dal generale Giuseppe Vadalà nella sua veste di Commissario straordinario nominato dal Consiglio dei ministri per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale e dal colonnello Alberto Piccin, comandante regionale dei carabinieri forestali.

Erano presenti anche l’assessore regionale all’ambiente Gianpaolo Bottacin, rappresentanti del Comune di Salzano, della Città Metropolitana di Venezia, di Arpav e di Veneto Acque, la società “in house” a cui la Regione ha affidato la gestione dell’intervento di bonifica, con un investimento di 2,5 milioni di fondi della legge speciale per Venezia. Veneto Acque ha sviluppato il progetto definitivo ed esecutivo e ha esperito le procedure di gara per l’affidamento dei lavori che sono stati assegnati all’Associazione di Imprese composta dalla Capogruppo Adriatica Strade Costruzioni generali Srl di Castelfranco Veneto (Treviso) e dalla Cos.Idra di Padova. Il contratto è stato sottoscritto il 28 gennaio scorso. Tra febbraio e marzo i lavori saranno avviati e si concluderanno entro l’anno.