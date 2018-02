Il discorso di Mattarella: "Orgoglio per i molti progetti Marie Curie approvati nell'UE" VD

I saluti di rito, i complimenti per l'ennesima laurea honoris causa al professor Richard Blundell, e poi l'apprezzamento per un ateneo, quello di Ca' Foscari, che da 150 anni è il fiore all'occhiello negli studi di Economia, ma che ha saputo proporsi anche con successo nel campo degli studi linguistici. Nel suo intervento in occasione dell'inaugurazione del nuovo anno accademico dell'università, per l'appunto il 150esimo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto rimarcare l'attenzione anche sui numerosi progetti Marie Curie approvati a Ca' Foscari nell'ambito dell'Unione Europea.