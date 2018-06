Tafferugli dopo il match Venezia - Palermo tra Tronchetto e piazzale Roma: bus danneggiato

Prima la tensione sarebbe salita in zona Tronchetto, dove si trovava l'autobus messo a disposizione da Actv per trasportare i tifosi del Palermo, poi si sarebbe vissuto un secondo round a piazzale Roma, con pullman circondato e ulteriore confronto tra ultras. Deflusso movimentato nella notte tra mercoledì e giovedì nelle zone principali di accesso al centro storico, quando si sono verificati alcuni tafferugli tra tifosi del Venezia e Palermo dopo la semifinale d'andata dei playoff di serie B tra gli arancioneroverdi e i rosanero.

Corsa notturna cancellata

Ingente il dispiegamento di forze di polizia e carabinieri per tenere sotto controllo la situazione: un tifoso sarebbe rimasto contuso dopo essere stato raggiunto da una scheggia di vetro di un finestrino o di una bottiglia, riportando un taglio. Il bus finito nel mirino aveva il compito di far salire i supporters rosanero e portarli al parcheggio del padiglione Aquae, dove di solito risiede il fulcro logistico della macchina della sicurezza in occasione delle partite al Penzo. A causa dei disordini non è stata effettuata la corsa di linea N1 delle 00.51 da piazzale Roma verso la terraferma.

Ieri sera dopo il match dello @StadioPenzo si sono verificati dei tafferugli tra le due tifoserie. Alla luce di questi spiacevoli fatti ribadiamo ancora una volta il nostro #NOallaViolenza dentro e fuori gli stadi!

Sassaiola e corpo a corpo

Tutto è iniziato al Tronchetto, quando il pullman che doveva trasportare i tifosi del Palermo è stato bersaglio di sassi e altri oggetti trovati a portata di mano da parte di un gruppo di una trentina di supporters lagunari. Sarebbe stato lanciato uno dei new jersey in plastica utilizzati per gestire la viabilità, oltre che alcuni sassi. Un finestrino del pullman è stato danneggiato e dopo pochi istanti i facinorosi sarebbero scappati prima dell'arrivo dei funzionari della questura responsabili di gestire l'ordine pubblico. Il secondo round, poi, a piazzale Roma: lì l'autobus sarebbe stato circondato da altri tifosi (non è chiaro se gli stessi di prima o meno) e si è rischiato un altro corpo a corpo.

Indagini in corso

Sulla vicenda stanno indagando gli uomini della Digos di Venezia, visionando eventuali telecamere di sicurezza posizionate nel terminal automobilistico ed eventuali altri filmati raccolti dagli operatori in servizio di ordine pubblico. Una relazione sarà inviata con ogni probabilità in Procura mentre spetterà al questore Danilo Gagliardi, in base agli elementi raccolti, decidere se emettere eventuali provvedimenti di daspo.

Vendita sospesa dei biglietti per il ritorno

In vista del match di ritorno, che si disputerà domenica prossima alle 18.30 nel capoluogo siciliano, è stata sospesa la vendita del settore ospiti. Lo fa sapere il sito ufficiale del Venezia Fc, secondo cui la decisione temporanea sarebbe stata presa dalla Questura di Palermo.