Anziana non dà più notizie: trovato il suo corpo nel Tagliamento

Si sono spente giovedì mattina le speranze di ritrovare in vita la 79enne di San Giorgio al Tagliamento scomparsa da mercoledì sera. L'anziana si era allontanata di casa in bicicletta, poi ritrovata abbandonata a terra verso le 19 di mercoledì sera in zona argine via Ginnastica. Da lì ne è scaturita subito la preoccupazione dei familiari, che hanno lanciato l'allarme alle forze dell'ordine. I vigili del fuoco, in perlustrazione aerea con l'elicottero, hanno individuato dall'alto la salma nel letto del fiume.

Le ricerche

Le ricerche erano cominciate nelle prime ore della mattinata e condotte dai pompieri locali con l'ausilio dei sommozzatori di Venezia e, per l'appunto, del nucleo elicotteri dei vigili del fuoco.