Si perde andando a funghi, la ritrovano vicino a un dirupo: messa in salvo

Preoccupazione lunedì pomeriggio per una signora di Musile di Piave, N.D., che ha perso l'orientamento andando a funghi assieme a degli amici, ritrovandosi sulle sponde ripide di un torrente. Il gruppo ha contattato in un primo tempo l'albergo nel quale sono tutti ospiti a Sappada limitandosi a segnalare all'albergatore la situazione, dicendo di voler cercare autonomamente la compagna di escursione.

Il ritrovamento

Solo in un secondo tempo, su sollecitazione dello stesso albergatore, che aveva in via cautelativa preallertato il Soccorso Alpino, i compagni hanno chiamato il 112, facendo scattare ufficialmente l'intervento di ricerca. La chiamata è arrivata alla stazione di Sappada alle 17.30 e il capostazione ha subito attivato il servizio Sms Locator individuando con precisione la donna intorno alle 18. La comitiva si era mossa da Borgata Lerpa in direzione del Rifugio Monte Ferro e la signora è stata ritrovata in quest'area a una quota di circa 1500 metri. Si trovava sulle ripide sponde di un torrente impervio e stava cercando di risalire verso il sentiero. I tecnici l'hanno caricata sulla jeep e riaccompagnata all'albergo. Dieci i soccorritori intervenuti: l'intervento si è chiuso intorno alle 19.