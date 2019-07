Dispersa dopo un tuffo, scatta l'allarme: era in albergo

All’alba di oggi, domenica 7 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Rio di San Luca, vicino a Rialto, per una giovane donna dispersa in acqua dopo un tuffo con altre tre amici. La ragazza è stata ritrovata in seguito dalle forze dell’ordine in albergo, bagnata e spaventata. I vigili del fuoco sono intervenuti con due autopompe lagunari e il nucleo sommozzatori, e hanno iniziato le ricerche di superficie e in immersione, fino alla notizia del ritrovamento in salvo della ragazza. La bravata dei quattro turisti stranieri poteva avere conseguenze molto serie, gli stessi si sono feriti con dei tagli nel mettersi in salvo. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.