Si immerge in acqua e sparisce nel nulla: disperso in mare un sommozzatore

Si è immerso al largo delle acque di Chioggia e non è più risalito: sono in corso le ricerche di un sommozzatore improvvisamente disperso in acqua mentre si immergeva.

Le ricerche

Le ricerche sono cominciate attorno a mezzogiorno di domenica e sono proseguite per tutto il giorno fino a che le condizioni lo hanno permesso. Sul posto i vigili del fuoco e la capitaneria di Porto: dell'uomo ancora nessuna traccia.