Prefettura al lavoro per un Carnevale sicuro. Occhi puntati su bande giovanili e derby

Passi avanti nella definizione del sistema di sorveglianza e sicurezza che sarà messo a punto per garantire il regolare svolgimento degli eventi legati al carnevale veneziano. Si è riunito giovedì mattina in prefettura a Venezia il Comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Vittorio Zappalorto, per un primo esame del dispositivo da mettere in atto nelle manifestazioni previste dal prossimo 16 febbraio, quando prenderà il via la kermesse lagunare. Ma non solo: è stata anche l'occasione per mettere a punto le misure di sicurezza per il derby cadetto di domenica tra Venezia e Padova e per fare il punto sulle iniziative a contrasto delle "baby gang".

Sicurezza al Carnevale 2019

Così come l'anno scorso, nel corso del Carnevale 2019 saranno impiegati militari delle forze armate per i servizi di vigilanza ai siti e agli obiettivi sensibili - misura che sarà comunque estesa a tutti gli eventi di grossa portata di pubblico nel corso dell'anno. Lo scopo è quello di confermare quanto di buono fatto in materia di safety e security nel corso degli scorsi anni, potenziandolo e migliorandolo sulla base dell'esperienza passata.

Attenzione al problema bande giovanili

È stata inoltre condivisa la necessità di approcciare il problema delle bande giovanili in modo più complesso ed articolato, puntando molto sull'aspetto strettamente educativo, per il quale risulta indispensabile il coinvolgimento dei comuni, delle istituzioni scolastiche e delle famiglie dei giovani stessi. Senza prescindere dalle attività sul piano info-investigativo già messe in atto dalle Forze di polizia con il coordinamento della competente autorità giudiziaria.

Derby cadetto Venezia-Padova

Attenzione massima sarà posta nel delicato derby di serie B tra Venezia e Padova in programma nel weekend, per evitare possibili disordini tra le tifoserie avversarie. Nella circostanza saranno inoltre attivati adeguati servizi di trasporto ferroviario e acqueo per assicurare gli spostamenti della tifoseria ospite.