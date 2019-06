Masso si stacca dal cavalcavia e finisce sull'auto: paura per un 55enne di Caorle

Stava percorrendo l' A13 in direzione Padova con la sua Jaguar XF, alle quattro e mezza del pomeriggio, quando all’improvviso, in corrispondenza del cavalcavia numero 39 nel comune di Ferrara, ha sentito un botto. Era un masso che, distaccatosi dall’infrastruttura, ha colpito in pieno la sua auto piegandone il tettuccio e infrangendo il vetro del parabrezza in corrispondenza del posto del passeggero. È stata una fortuna che non abbia ceduto del tutto e che il grosso sasso non sia piovuto all’interno dell’abitacolo, perché le conseguenze sarebbero potute essere ben più gravi. Il conducente, un 55enne di Caorle è riuscito a mantenere il controllo della macchina e ad accostare in corsia d’emergenza.

Nessuna lesione

L’automobilista, a parte il grande spavento, non ha riportato lesioni fisiche, ma la sua vettura ha subito danni evidenti e ingenti, come attestato dal preventivo della carrozzeria a cui si è rivolto per le riparazioni. Per essere risarcito, si è quindi rivolto a Studio 3A-Valore S.p.A., che ha subito segnalato il sinistro per la sua apertura. A comprovare il distacco del masso, oltre alle foto della Jaguar, ci sono anche una parte del sasso e gli altri piccoli detriti rinvenuti dagli agenti nell’immediatezza del fatto sotto il cavalcavia, sul quale peraltro erano in corso lavori di ripristino.