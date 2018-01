Distretto Ulss di Cavallino-Treporti: nuovi orari ampliati per gli sportelli al pubblico

Novità per i cittadini di Cavallino-Treporti che usufruiscono dei servizi distrettuali, alcuni dei quali da lunedì prossimo attivi con orario ampliato rispetto al passato. In questi giorni (e per la precisione dalle 7.30 di martedì 2 gennaio) nella sede di Ca’ Savio il personale dell’azienda Ulss4 ha avviato il cambio di gestione delle attività, ad iniziare dalla parte informatica. Ultimata questa fase, la direzione distrettuale ha predisposto una nuova organizzazione degli sportelli al pubblico allo scopo di potenziare i più gettonati a partire dall’8 gennaio.

I nuovi orari

Da lunedì prossimo, dunque, lo sportello anagrafe passa dal funzionamento tre giorni a settimana, con orario 9-12, all’apertura tutti i giorni (da lunedì a venerdì) dalle 9 alle 12.30. Per quanto riguarda il Centro Unico di Prenotazione (CUP) e lo sportello ritiro referti, se in precedenza l’attività avveniva in due diversi momenti, ossia dalle 9.30 alle 12 il solo servizio CUP e dalle 12 alle 13 il ritiro referti, da lunedì i due servizi saranno attivi contemporaneamente con lo stesso orario (9.30-13), in tal modo le persone che necessitano di entrambe le attività non dovranno più recarsi due volte agli sportelli come in passato. Confermata l’attività del punto prelievi attivo tutti i giorni (lunedì-venerdì) sempre con orario 7.30 - 9.00.