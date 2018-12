Divieto di alcolici "in vetro" e di spray urticanti: l'ordinanza di Capodanno a Venezia e Mestre

Tutela della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica per la notte di Capodanno 2019: per garantire un ordinato svolgimento degli spettacoli in laguna e terraferma è stata firmata l'ordinanza che, oltre a confermare i divieti di vendita e somministrazione di bevande in bottiglie di vetro, dispone che dalle 19 del 31 dicembre 2018 alle 6 del mattino seguente, 1 gennaio 2019, siano vietati l'uso e la detenzione di "spray a base di Oleoresin Capsicum”, ossia di spray al peperoncino o simili.

Il divieto varrà in tutti i luoghi dove si svolgeranno gli spettacoli del Capodanno 2019: a Venezia in piazza San Marco, in piazzetta San Marco, lungo molo di San Marco dalla Palazzina Selva al Ponte della Paglia, lungo Riva degli Schiavoni dal Ponte della Paglia al Ponte del Vin, dal Ponte del Vin al Ponte della Pietà, dal Ponte della Pietà al Ponte del Sepolcro, dal Ponte del Sepolcro al Ponte della Cà di Dio, lungo la Riva de la Cà di Dio e lungo la Riva San Biagio; a Mestre in piazza Ferretto e a Marghera in Piazza Mercato.

Per quanto riguarda il divieto di consumo di alcolici in bottiglie di vetro, l'ordinanza, per la precisione, dalle 19 del 31 dicembre 2018 alle 6 dell'1 gennaio 2019, istituisce il divieto per le attività commerciali e gli esercizi pubblici: di vendere bevande da asporto, compresi alcolici e superalcolici, in contenitori di vetro; di somministrare nei plateatici esterni bevande, compresi alcolici e superalcolici, in contenitori di vetro.

Allo stesso modo anche i cittadini non potranno "assumere e trasportare, nella pubblica via, bevande di qualsiasi genere, compresi alcolici e superalcolici, in contenitori di vetro". Il mancato rispetto dell'ordinanza comporterà una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.