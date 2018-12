Divieto di targa straniera, prime multe e sequestri in provincia

Due conducenti, uno di origine romena e uno della Moldavia, sono i primi destinatari di multe per essere stati trovati alla guida di altrettanti veicoli immatricolati all’estero, in seguito all'entrata in vigore delle recenti modifiche al codice della strada. Controllati a Martellago dai carabinieri della stazione locale, è emerso che i due, sebbene residenti in Italia da oltre 60 giorni (come indicato nei loro documenti), guidavano auto con targa straniera.

Divieto di targa straniera

Una cosa che non si può più fare. Il nuovo divieto è stato introdotto con lo scopo di ridurre gli escamotage con cui persone provenienti dall'estero dribblano le conseguenze delle loro violazioni alle norme stradali: è il caso, ad esempio, del pagamento delle contravvenzioni che non possono essere notificate direttamente, oppure di sotterfugi in campo assicurativo e nel pagamento della tassa di proprietà che avviene nel Paese in cui il veicolo è immatricolato. Un'altra norma simile vieta a un veicolo immatricolato all’estero di circolare in Italia oltre a un anno dal suo ingresso nel Paese.

Multe e fermo

Oltre al pagamento della sanzione pecuniaria di 712 euro (in forma ridotta) i carabinieri hanno sottoposto i veicoli a fermo: la confisca scatterà nel caso in cui i proprietari non eseguano l'immatricolazione in Italia oppure ottengano un foglio di via per riportare l'auto oltre il confine entro 180 giorni dalla data della violazione.