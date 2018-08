Accumulano 12 quintali di immondizia, multato condominio di San Donà

Sono 12 i quintali di rifiuti asportati da Veritas presso il Condominio Kennedy nella prima mattinata di lunedì. Gli agenti della polizia locale si sono recati sul posto per accertare l’effettivo rispetto dell’ordinanza contingibile ed urgente con cui l'assessore Lorena Marin ha obbligato l’amministratore a provvedervi urgentemente, a spese dello stesso condominio per ragioni di igiene e sanità. La misura si è resa necessaria perché l’abbandono sconsiderato di immondizie nell’area condominiale, viste anche le alte temperature dei giorni scorsi, causava reali pericoli per la salute pubblica come accertato congiuntamente da Asl e polizia locale.

Sanificazione dell'area

Dopo aver prelevato i rifiuti gli operatori Veritas hanno provveduto alla sanificazione ed alla completa pulizia dell’area condominiale e ad installare, in prossimità dei diversi raccoglitori, cartelli nelle lingue inglese, francese, romeno, macedone, albanese ed ucraino per ricordare nuovamente a tutti i condomini le regole per il corretto conferimento dei rifiuti. Oltre al pagamento della fattura di Veritas, che ha impegnato nell’operazione 5 addetti e 3 mezzi motorizzati, il condominio è stato sanzionato per la violazione del regolamento comunale di igiene e sanità.