Placenta, organo dalle straordinarie proprietà rigenerative: ora si può donare a San Donà

Da qualche giorno le donne che partoriscono all’ospedale di San Donà di Piave hanno la possibilità di effettuare una grande gesto di generosità nei confronti di tante persone malate: donare la placenta. Grazie alla collaborazione tra il coordinamento Ospedaliero Trapianti e l’unità di Ostetricia e Ginecologia diretta dal dottor Antonino Di Lazzaro, all’Ulss4 è stata infatti avviata questa nuova tipologia di donazione possibile, però, in presenza di donne che devono essere sottoposte a taglio cesareo programmato. La donazione è gratuita e non comporta alcun rischio, sia per la donatrice che per il neonato.

Protegge il feto

La placenta è organo che si forma nell'utero durante la gravidanza ed è deputata a nutrire e a proteggere il feto. Le sue proprietà sono straordinarie: "Gli estratti della placenta – spiega la dottoressa Elena Momesso, responsabile del coordinamento Ospedaliero Trapianti dell’Ulss4 - hanno importanti caratteristiche rigenerative ed antiinfiammatorie, tali da facilitare la guarigione di ulcere, ustioni cutanee ed oculari e favorisce la cicatrizzazione post-chirurgica". Ad oggi sono due le neo mamme protagoniste del meraviglioso gesto: una ragazza ganese di 34 anni, e una italiana di 35 anni che hanno dato alla luce due meravigliose bambine.

Proprietà straordinarie

"Una solidarietà trasversale tipica nelle mamme, un gesto che non comporta alcun rischio ma fornisce grandi benefici ai riceventi - commenta il direttore generale, Carlo Bramezza - . Nell’immaginario collettivo la donazione di placenta può rappresentare una diffusa buona pratica ma così non è, perché sono pochissimi gli ospedali veneti in cui è possibile effettuare la donazione. In tale contesto, l’impegno e la fattiva collaborazione tra il coordinamento Ospedaliero Trapianti e l’Ostetricia e Ginecologia di San Donà rappresentano un esempio da seguire". Per tutti i dettagli sulla donazione della placenta è possibile rivolgersi al coordinamento Ospedaliero Trapianti che ha sede all’spedale di San Donà di Piave, all’unità operativa Anestesia e Rianimazione, telefono 0421-227492.