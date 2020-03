Donazioni, Ulss3: «Tutti facciano riferimento alla raccolta fondi regionale»

Ulss3 Serenissima ringrazia le molte persone, gli enti e le associazioni che si stanno mobilitando per sostenere le strutture sanitarie in questo periodo complesso, e invita tutti ad utilizzare, per il proprio impegno di solidarietà, il conto corrente istituito dalla Regione Veneto proprio per l'emergenza coronavirus. Il conto corrente ha le seguenti coordinate: IBAN IT 71 V 02008 02017 000105889030. Causale: Sostegno Emergenza Coronavirus, intestato a Regione del Veneto.

Unità di crisi

L'Azienda sanitaria veneziana sottolinea che nessuno dei suoi reparti o delle sue unità operative ha necessità che non vengano quotidianamente affrontate e gestite, e invita tutti a convogliare gli sforzi verso la raccolta fondi unica lanciata dalla Regione Veneto per l'emergenza coronavirus: è a livello di unità di crisi regionale che si valutano e si affrontano le reali necessità, là dove si verificassero realmente.

No iniziative individuali

Anche ai propri dipendenti, Ulss3 ricorda che non è utile né funzionale alla gestione dell'emergenza avviare iniziative personali o dirette a un singolo reparto, paventando pubblicamente difficoltà presenti o future, smentite nei fatti. In particolare, non hanno senso le raccolte di fondi per i dispositivi di protezione, a cui provvede la Regione Veneto attraverso gli enti preposti. A tutti quindi viene rinnovato l'appello: si faccia riferimento al lavoro dell'unità di crisi regionale, che conosce e affronta necessità di più vasta dimensione, e si utilizzi per le donazioni il conto corrente istituito per un comune sforzo di contrasto alla diffusione del contagio, e di cui l'unità di crisi renderà conto con puntualità e trasparenza.