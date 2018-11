Si allontana da casa: scivola e finisce nel canale, trovata senza vita

Si è allontanata da casa per pochi minuti. Il tempo di fare due passi. Si è avvicinata al canale ed è scivolata, finendo in acqua. Poco dopo, il figlio l'ha trovata ma ormai non c'era più niente da fare. La vittima è una donna di 90 anni.

La signora, che viveva a San Michele al Tagliamento e aveva problemi di salute, è morta mercoledì pomeriggio. Il ritrovamento è avvenuto poco dopo le 16.30. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe trattato di un incidente.