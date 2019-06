Tragedia in spiaggia: va a fare il bagno e si sente male, muore turista

Era appena entrata in acqua per rinfrescarsi quando, all'improvviso, si è accasciata. I bagnini di Bibione Spiagge hanno provato a salvarla ma non c'è stato niente da fare. Una donna di 72 anni di nazionalità tedesca è morta oggi nel primissimo pomeriggio in spiaggia a Bibione.

I soccorsi

La signora è rimasta vittima di un malore nella zona di Lido del Sole, dove stava trascorrendo qualche giorno di vacanza. Quando l'hanno vista in difficoltà, nell'acqua bassa, gli addetti al salvataggio l'hanno raggiunta e portata a riva. La 72enne, però, aveva perso i sensi. I bagnini le hanno praticato le prime manovre di rianimazione in attesa dell'arrivo dei soccorritori del 118, ma non si è più risvegliata.

Caldo killer

Si tratta della quarta vittima di un malore in ventiquattr'ore, in questi giorni di forte caldo. Domenica, infatti, altre tre persone sono morte dopo essersi sentite male nelle spiagge di Bibione, Jesolo e Cavallino Treporti.