Si getta in acqua in laguna: agente delle volanti di Venezia si tuffa e la salva

Una giovane donna di nazionalità romena si è gettata in laguna, intorno a mezzanotte fra sabato e domenica, all'altezza del ponte della Libertà. La 37enne è stata salvata da un agente delle volanti di Venezia che si è tuffato in acqua e l'ha raggiunta.

L'intervento

Sono stati attimi concitati quelli che hanno vissuto gli agenti delle volanti subito dopo la mezzanotte tra sabato e domenica. Sul ponte della Libertà era stata infatti segnalata una donna, in stato di alterazione psichiatrica, che tentava pericolosamente di fermare le macchine in transito. Immediato l’intervento della pattuglia che ha subito cercato di tranquillizzare la signora e portarla in sicurezza.

Il tuffo

La 37enne, alla vista degli agenti, ha scavalcato il muretto di delimitazione della linea ferroviaria e si è messa a correre lungo i binari. Gli agenti l'hanno seguita al fine di evitare conseguenze drammatiche. Ma, improvvisamente, la donna si è gettata in acqua, iniziando a nuotare nella gelida laguna. Un poliziotto, senza pensarci due volte, si è quindi tuffato riuscendo a trarla in salvo. La signora, stremata e in stato di ipotermia, è stata trasportata all'ospedale dell'Angelo dove è stata dichiarata fuori pericolo di vita.