Si allontana di casa senza soldi né telefono, poi scompare: ricerche in zona Dolo

Si cerca una donna di cui non si hanno più notizie da martedì mattina. Si sarebbe allontanata a piedi dalla sua abitazione, nel centro di Dolo, tra le 7 e le 8, senza dire nulla su quali fossero le sue intenzioni. La preoccupazione dei familiari è aumentata nelle ore successive visto che la signora, di 58 anni, professione infermiera, se n'era andata senza portarsi dietro il cellulare e neppure soldi e documenti. Così è stato deciso di lanciare l'allarme.

Ricerche

Le ricerche dei vigili del fuoco, attivate mercoledì, finora non hanno portato a nulla. A rendere molto difficili le operazioni c'è la totale assenza di tracce. Nessun punto di riferimento che possa dare anche una vaga indicazione della direzione presa dalla donna. I pompieri hanno battuto le strade e gli argini del Naviglio del Brenta per tutto il giorno e poi anche dopo il calare del sole, fino a mezzanotte circa, ma senza risultati. Dopodiché le ricerche sono state sospese, visto che non ci sono elementi per capire in che area concentrarsi. Intanto l'apprensione sale. Secondo quanto emerso, la signora avrebbe sofferto di problemi di depressione.