Torna a casa e si trova i ladri davanti: giovane donna scaraventata a terra a Chioggia

Torna a casa e se li trova davanti proprio nel momento in cui avevano messo nel mirino la sua abitazione. Paura nel primo pomeriggio di venerdì in un condominio di Valli di Chioggia, dove una donna di 35 anni è stata spintonata dai ladri che sono stati sorpresi in azione. Quest'ultimi, per guadagnarsi la fuga ed evitare guai, non hanno esitato a usare le maniere forti contro la sventurata, che dopo il corpo a corpo con gli intrusi ha perso l'equilibrio ed è finita a terra riportando lievi lesioni.

Ladri in fuga

Si tratta di una coppia di probabili topi d'appartamento a quanto pare di origini straniere: al momento del fuori programma erano a volto scoperto e sono fuggiti di corsa verso un'auto descritta alle forze dell'ordine. E' possibile che nel trambusto qualche residente, o la vittima stessa dell'aggressione, possa aver segnalato ai carabinieri, intervenuti sul posto, qualche elemento della targa del veicolo, ma ancora le indagini sono in corso.

Indagini in corso

Di certo, però, il trambusto è stato tanto in una zona in cui non è la prima volta che si segnalano furti nelle ultime settimane. Le forze dell'ordine avrebbero accertato assieme all'inquilina un effettivo tentativo di furto nel suo alloggio: la sua testimonianza è stata raccolta dai militari e la descrizione dei fuggitivi è stata con ogni probabilità diramata anche alle altre forze dell'ordine per stingere le maglie dei controlli in area clodiense.