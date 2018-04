Restituiscono il portafoglio trovato per strada ma rubano i contanti: casalinghe denunciate

Dopo aver ritrovato casualmente il portamonete lungo la strada, nel Padovano, le due donne, residenti in provincia di Venezia, anziché rivolgersi alle forze dell'ordine e darsi da fare per restituire l'oggetto al legittimo proprietario, hanno intascato la somma al suo interno.

Il furto

I fatti risalgono a venerdì, quando un pensionato di Piove di Sacco ha smarrito il proprio portafoglio in via Breo. L'uomo è entrato in un negozio e mentre stava risalendo in macchina l'oggetto si è sfilato dalla tasca ed è rimasto a terra. Poche ore dopo il borsellino è stato recuperato, privo però di alcune centinaia di euro in contanti che il proprietario era sicuro di avervi riposto. Nel giro di quattro giorni si è scoperto che le banconote erano state sottratte da due persone che avevano trovato il portamonete a bordo strada, lo avevano svuotato e nuovamente abbandonato.

Denuncia

A essere denunciate in stato di libertà per furto aggravato in concorso sono state due casalinghe, che quel venerdì avevano trovato il portafoglio perso poco prima. Le due donne, N.M. 46enne di Campagna Lupia e la 50enne D.C. di Campolongo Maggiore, hanno raccolto l'oggetto e hanno sbirciato all'interno, forse per risalire all'identità del proprietario grazie ai documenti.

Le indagini

A quel punto però devono aver notato i 350 euro in contanti, decidendo di intascarli prima di lasciare per strada il borsellino, poi recuperato da altre persone. Grazie alla denuncia sporta dal legittimo proprietario e al controllo delle telecamere di sorveglianaza, sono bastati pochi giorni ai carabinieri di Piove di Sacco per capire che l'ammanco era riconducibile alle due casalinghe, che martedì mattina si sono viste recapitare la denuncia.